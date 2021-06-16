В Казахстане выявили более 404 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 068 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 068 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 294,

в городе Алматы – 112,

в городе Шымкенте – 50,

в Акмолинской области – 32,

в Актюбинской области – 22,

в Алматинской области – 31,

в Атырауской области – 52,

в ВКО – 76,

в Жамбылской области – 14,

в ЗКО – 89,

в Карагандинской области – 160,

в Костанайской области – 32,

в Кызылординской области – 7,

в Мангистауской области – 21,

в Павлодарской области – 43,

в СКО – 14,

в Туркестанской области – 19.

Всего в стране подтверждено 404 064 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 267 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 305,

в городе Алматы - 222,

в городе Шымкенте - 5,

в Акмолинской области - 33,

в Актюбинской области - 29,

в Алматинской области - 12,

в Атырауской области - 113,

в ВКО - 68,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 168,

в Карагандинской области - 115,

в Костанайской области - 33,

в Кызылординской области – 17,

в Мангыстауской области - 53,

в Павлодарской области - 44,

в СКО - 26,

в Туркестанской области - 24.

Всего в стране выздоровело 379 974 человека от COVID-19

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