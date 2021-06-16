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В Казахстане выявили более 404 тысяч случаев коронавируса

Фото: кабар 16 июня 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 068 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 068 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 294,
  • в городе Алматы – 112,
  • в городе Шымкенте – 50,
  • в Акмолинской области – 32,
  • в Актюбинской области – 22,
  • в Алматинской области – 31,
  • в Атырауской области – 52,
  • в ВКО – 76,
  • в Жамбылской области – 14,
  • в ЗКО – 89,
  • в Карагандинской области – 160,
  • в Костанайской области – 32,
  • в Кызылординской области – 7,
  • в Мангистауской области – 21,
  • в Павлодарской области – 43,
  • в СКО – 14,
  • в Туркестанской области – 19.

Всего в стране подтверждено 404 064 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 267 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 305,
  • в городе Алматы - 222,
  • в городе Шымкенте - 5,
  • в Акмолинской области - 33,
  • в Актюбинской области - 29,
  • в Алматинской области - 12,
  • в Атырауской области - 113,
  • в ВКО - 68,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 168,
  • в Карагандинской области - 115,
  • в Костанайской области - 33,
  • в Кызылординской области – 17,
  • в Мангыстауской области - 53,
  • в Павлодарской области - 44,
  • в СКО - 26,
  • в Туркестанской области - 24.

Всего в стране выздоровело 379 974 человека от COVID-19

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