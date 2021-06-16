В Казахстане выявили более 404 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 068 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 068 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан – 294,
- в городе Алматы – 112,
- в городе Шымкенте – 50,
- в Акмолинской области – 32,
- в Актюбинской области – 22,
- в Алматинской области – 31,
- в Атырауской области – 52,
- в ВКО – 76,
- в Жамбылской области – 14,
- в ЗКО – 89,
- в Карагандинской области – 160,
- в Костанайской области – 32,
- в Кызылординской области – 7,
- в Мангистауской области – 21,
- в Павлодарской области – 43,
- в СКО – 14,
- в Туркестанской области – 19.
Всего в стране подтверждено 404 064 случая.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 267 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 305,
- в городе Алматы - 222,
- в городе Шымкенте - 5,
- в Акмолинской области - 33,
- в Актюбинской области - 29,
- в Алматинской области - 12,
- в Атырауской области - 113,
- в ВКО - 68,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 168,
- в Карагандинской области - 115,
- в Костанайской области - 33,
- в Кызылординской области – 17,
- в Мангыстауской области - 53,
- в Павлодарской области - 44,
- в СКО - 26,
- в Туркестанской области - 24.
Всего в стране выздоровело 379 974 человека от COVID-19
⠀
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!