Парашютист покалечил несколько человек перед матчем Франция-Германия на Евро-2020

Парашютист приземлился на футбольное поле перед матчем Франция — Германия.

Матч чемпионата Европы по футболу Франция — Германия 15 июня начался с появления неожиданного гостя с неба. За несколько минут до старта прямо на поле приземлился парашютист, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Залетев внутрь чаши стадиона "Альянц Арены" в Мюнхене, он пролетел вдоль одной из трибун и упал на газон. К нему сразу подошли игроки немецкой команды и сотрудники полиции. На парашюте было написано: "Избавься от нефти! Гринпис".

В результате этого акта, который мог иметь серьезные последствия для огромного количества присутствующих, несколько человек получили травмы, они сейчас находятся в больнице. Правоохранительные органы примут необходимые меры, — отметили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Гринпис" — международная независимая неправительственная экологическая организация, созданная в 1971 году в Канаде.

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