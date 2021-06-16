Почему не стоит принимать препараты от аллергии перед вакцинацией от КВИ

Такая медикаментозная "подготовка" организму не нужна.

Перед вакцинацией от COVID-19 не стоит принимать препараты от аллергии, сообщает zakon.kz.

Они не смягчат неприятных последствий укола и могут негативно повлиять на формирование иммунитета, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Нет, такая медикаментозная «подготовка» не нужна. Более того, она только навредит. Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации, — пояснило ведомство.

В то же время, если препараты от аллергии назначил врач, прерывать их регулярный прием из-за прививки не надо.

Как указывал Минздрав, тяжелые аллергические реакции в анамнезе служат противопоказанием к применению вакцины. Прививку также нельзя делать тем, у кого есть гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или лекарства, содержащего аналогичные компоненты.

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