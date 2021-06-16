Футболистки сборной Казахстана всухую разгромили Армению во время реванша

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Женская сборная Казахстана по футболу провела второй товарищеский матч с командой Армении, сообщает zakon.kz со ссылкой на prosports.kz.

Встреча в Ереване завершилась со счетом 3:0. В составе сборной Казахстана голами отметились Бегаим Киргизбаева, Светлана Бортникова и Асельхан Турлыбекова.

Таким образом, подопечные Калояна Петкова взяли реванш за поражение в первой игре, которая прошла 12 июня на том же стадионе и завершилась со со счетом 2:1 в пользу Армении.

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