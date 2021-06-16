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Нур-Султан по-прежнему находится в "красной" зоне

Фото: zakon.kz 16 июня 2021, 09:23

В "желтой" зоне расположись три региона.

Столица Казахстана продолжает находиться в "красной" зоне, сообщает zakon.kz.

Минздрав Казахстана опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах на 16 июня.

Ситуация выглядит следующим образом:

В "красной" зоне: г.Нур-Султан.

В "желтой" зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне: гг. Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

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