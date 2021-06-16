Нур-Султан по-прежнему находится в "красной" зоне

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
В "желтой" зоне расположись три региона.
Столица Казахстана продолжает находиться в "красной" зоне, сообщает zakon.kz.
Минздрав Казахстана опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах на 16 июня.
Ситуация выглядит следующим образом:
В "красной" зоне: г.Нур-Султан.
В "желтой" зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
В "зеленой" зоне: гг. Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.
Читайте также:
В Казахстане выявили более 404 тысяч случаев коронавируса
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!