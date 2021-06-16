Дарига Назарбаева посетила приюты для животных в Нур-Султане

В вопросе содержания животных - важен общественный контроль - депутаты Мажилиса.

Дарига Назарбаева и депутаты Мажилиса Парламента РК Вера Ким, Елдос Абаканов посетили приют для животных "Стопотлов" и изолятор временного содержания собак и кошек на базе "Астана ВетСервис" в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

По данным Фонда Нурсултана Назарбаева, первым объектом стал приют для животных волонтерского движения "Стопотлов".

Во время встречи руководитель волонтерского движения Анастасия Цитеркоп рассказала, что возглавляемая ею организация работает с апреля 2017 года. Сейчас на попечении у волонтеров около 3000 собак и 300 кошек. На территории изолятора временного содержания работают 4 сотрудника. Финансирование осуществляется за счет сборов средств и помощи неравнодушных граждан.

Цитеркоп уточнила, что за последние 4 года наблюдается увеличение количества отловленных и уничтоженных бездомных собак и кошек на 21%.

Большую работу по их отлову и содержанию проводят именно волонтеры. Поэтому волонтеры ставят вопрос о необходимости строительства на базе изолятора дополнительных зимников для собак (3 были построены в текущем году, к зиме требуются дополнительные). Также требуется ремонт и постройка вольеров для собак на территории изолятора, - отметила она.

Вторым объектом посещения стало новое здание приюта "Астана Ветсервис".

В 2017 году было принято решение построить первый в Казахстане государственный парк-приют, который позволил бы гуманным способом регулировать численность бродячих животных в столице.

Предполагалось, что там отловленных кошек и собак будут лечить, кормить, стерилизовать, с ними будут работать кинологи – и в дальнейшем передавать новым хозяевам. Предполагалось, что проект будет действовать на принципах государственно-частного партнёрства (ГЧП), управлять которым будут зоозащитники.

Строительство начато в 2018 году. На эти цели было предусмотрено 670 млн. тенге. Питомник достроили к июлю 2019 года. Он оборудован так, чтобы оказывать помощь около 500 животным на более качественном уровне, чем в изоляторе. Однако здание не было запущено в работу в связи с тендерными процедурами. Залог по обеспечению в 25 миллионов тенге оказался неподъемным для зоозащитников, кроме того, здание требует высоких коммунальных затрат на содержание. В текущем году питомник передан "Астана-Ветсервис". Ведутся работы по запуску.

В ходе беседы с Даригой Назарбаевой во время осмотра приюта Анастасия Цитеркоп высказалась в поддержку обязательной регистрации домашних животных и за внедрение долгосрочной программы обязательной стерилизации и кастрации всех собак, кошек, не относящихся к племенному воспроизводству.

Цитеркоп считает, что необходимо запретить использование ядов, рассыпать отравленную еду в населенных пунктах, держать на особом контроле детей и подростков, замеченных в фактах жестокого обращения с животными и т.д.

Депутат Мажилиса поддержала предложения руководителя волонтерского движения.

При формировании законопроекта важно учитывать разные мнения, выносить на общественное обсуждение предложения. Считаю, что необходимо обязательно вести учет домашних животных. Вместе с этим важно обеспечивать общественный контроль за реализацией норм по содержанию, ответственному отношению к животным и расходованию бюджетных средств, направляемых на обеспечение деятельности питомников, - заявила она.

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