Токаев выступит на саммите ОИС

Саммит ОИС по науке и технологиям является казахстанской инициативой.

Касым-Жомарт Токаев примет участие во втором Саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал Берик Уали.

Сегодня, 16 июня, Президент Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи примет участие во втором Саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям. Виртуальный саммит под девизом "Наука, технологии и инновации: открывая новые горизонты" состоится под председательством Объединенных Арабских Эмиратов. Ожидается, что участники мероприятия рассмотрят вопросы взаимодействия в сфере науки, технологий и инноваций (НТИ), а также ход реализации Программы ОИС в области НТИ до 2026 года. Саммит ОИС по науке и технологиям является казахстанской инициативой. Первый Саммит состоялся в столице Казахстана в сентябре 2017 года, - написал пресс-секретарь Президента на странице в Facebook.

Начало мероприятия запланировано на 15.00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию Саммита можно будет посмотреть по этой ссылке.

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