За какое время можно найти работу в Казахстане - статистика

Казахстанцы чаще всего пытаются найти работу через газеты и журналы.

Почти 15% безработных в Казахстане не могут трудоустроиться более года, сообщает zakon.kz.

По данным аналитиков Ranking.kz, численность безработных на конец первого квартала 2021 года составила 451,3 тыс. человек.

Из них более двух третей ищут работу до полугода. Менее месяца в поисках 83,6 тыс. человек, от 1 до 3 месяцев — 121,7 тыс. человек, от 3 до 6 месяцев — 109,1 тыс. человек. Более года не могут трудоустроиться 65,7 тыс. человек, - отмечают исследователи.

В поисках работы казахстанцы отдают предпочтение газетам и журналам, а также интернету.

Кроме того, 3,8 тыс. человек ничего не предпринимали для поиска работы.

Среди регионов РК больше всего интернет-пользователей искали онлайн работу в Мангистауской (15,6% от РК), Актюбинской (13,5%) и Карагандинской (11,6%) областях. Реже всего интернет использовали для поиска работы в Шымкенте (1,9%), а также Жамбылской (2,3%) и Северо-Казахстанской (2,9%) областях, - говорится в публикации.

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