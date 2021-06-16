Мужчина с ножом взял в заложницы продавца магазина в Нур-Султане

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Нур-Султане мужчина с ножом взял в заложницы продавца магазина, сообщает zakon.kz.

В магазин ворвался неизвестный мужчина и угрожая ножом 28-летнему продавцу, вывел ее на улицу. В это время в помещении осталась ее напарница, у которой он, под угрозой ножа, потребовал ключи от магазина, а затем закрылся изнутри с девушкой. 26-летняя продавец, оставшись наедине с разбойником, успела нажать на тревожную кнопку пульта охраны, - сообщили в пресс-службе ДП города.

Магазин находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, на первом этаже. Полицейские, оценив сложившуюся ситуацию, начали вести переговоры с мужчиной через дверь. Он был крайне агрессивен и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый держал в руках кухонный нож, угрожая нанести ножевое ранение продавцу и себе. Счет шел на минуты, так как жизнь продавца находилась в опасности. В это время полицейские вошли в магазин со второго входа. В момент, когда подозреваемый отвлекся на переговоры, потерпевшая отошла от него на расстояние и полицейские произвели задержание, обеспечив безопасность потерпевшей, - сообщили в полиции.

Мужчина успел нанести себе ножом колото-резаное ранение в грудную клетку. Ему была оказана медицинская помощь. Он был доставлен в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!