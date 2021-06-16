Новые нормы вступили в силу со 2 июня.

В Казахстане небанковским обменным пунктам разрешили выкупать золотые слитки, выпущенные до 2017 года, сообщает zakon.kz.

В соответствии с внесенными изменениями в правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Казахстане, небанковским обменным пунктам предоставлено право выкупать у населения мерные слитки аффинированного золота, выпущенные Нацбанком до 2017 года, - сообщили в финрегуляторе.

Новые нормы вступили в силу со 2 июня.

Прежде небанковские обменные пункты продавали и выкупали у населения исключительно золотые слитки, выпущенные в 2017 году и после.

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