Арман Кожахметов возглавил комитет по законодательству и судебной реформе Мажилиса

На заседании депутаты тепло проводили избранного ранее по представлению президента РК судьей Верховного суда экс-мажилисмена Каната Сергеевича Мусина.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили кандидатуру своего коллеги Армана Кожахметова вместо избранного ранее в Верховный суд Каната Мусина на должность главы комитета по законодательству и судебно-правовой реформы, а также поддержали предложенные кандидатуры членов Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, передает корреспондент zakon.kz.

На заседании депутаты тепло проводили избранного ранее по представлению президента РК судьей Верховного суда экс-мажилисмена Каната Сергеевича Мусина.

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Спасибо, Канат Сергеевич, сама природа депутатской деятельности такова, это большая ответственность, особенно для юриста законотворческая деятельность. Я должен сказать, что в каждом созыве это происходит – у нас коллеги уходят и переходят на другую работу. Это всегда большая ответственность для них и большая ответственность для депутатского корпуса. Из 7-го созыва вы первый, кто, что называется, вылетает из этого гнезда. Мы желаем вам успехов. По вам будут судить о том, как работают депутаты нынешнего созыва, - сказал председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Далее рассмотрен вопрос об избрании председателя комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса ранее возглавляемый Мусиным.

В соответствии с законом на эту должность предлагаю кандидатуру депутата Армана Тулешовича Кожахметова. Вы его прекрасно знаете, это квалифицированный, грамотный юрист, работает в этой сфере долгие годы, является депутатом трех созывов. Хорошо знает работу комитета, имеет опыт и знания, и считаю, что его кандидатура соответствует для назначения на должность, - отметил спикер Мажилиса.

Палата единогласно поддержала предложенную кандидатуру.

Тем временем был обсужден вопрос избрания членов Счетного комитета. Кандидатуры новых членов Счетного комитета Рустема Нурпеисова и Юлии Энгель предложил Нурлан Нигматулин. Как Нурпеисов, так и Энгель долгое время трудятся в Счетном комитете. Депутаты единогласно поддержали предложение спикера.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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