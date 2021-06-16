Антикоррупционная научная экспертиза НПА, как способ предупреждения коррупции

Смотрите вебинар на тему "Антикоррупционная научная экспертиза – эффективный механизм превенции коррупционных нарушений в Республике Казахстан".

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Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Антикоррупционная научная экспертиза – эффективный механизм превенции коррупционных нарушений в Республике Казахстан".

С помощью антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов государство создало механизм, сдерживающий коррупционное поведение в различных сферах общественной жизни.

В действующем казахстанском законодательстве, а также в разрабатываемых проектах НПА встречаются нормы, которые оставляют необоснованно широкие пределы "усмотрения" чиновников при принятии решения, либо содержат неопределенные, трудновыполнимые требования для граждан или субъектов бизнеса, что в итоге повышает риск решения подобных вопросов путем дачи взятки. Антикоррупционная экспертиза проводится с целью выявления таких норм и дачи рекомендаций по их устранению.

О том, как и кто проводит антикоррупционную экспертизу проектов НПА и каковы ее первые результаты поговорим в прямом эфире с Даулетом Байдельдиновым, д.ю.н., профессором, Академиком Академии ВШ, деканом юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби и Султаном Алимжановым, Генеральным директором НИИ государства и права им. Г.Сапаргалиева.

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