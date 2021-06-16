Депутаты единогласно поддержали их кандидатуры.

Рустем Нурпеисов и Юлия Энгель стали членами Счетного комитета, сообщает zakon.kz.

Кандидатуры новых членов Счетного комитета Рустема Нурпеисова и Юлии Энгель предложил Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Как Нурпеисов, так и Энгель долгое время трудятся в Счетном комитете, - сказал он.

Депутаты единогласно поддержали предложение спикера.

Рустем Нурпеисов родился в 1971 году. Окончил Кокшетауский университет имени Ш.Валиханова и КарГУ. Имеет международные сертификаты в сфере государственного аудита и финансового контроля. Трудовую деятельность начал в 1988 году комсоргом совхоза Авангард Кокшетауской области. До 1994 года работал заместителем директора совхоза по делам молодежи. С 1994 по 2002 годы работал на различных должностях Кокшетауской, СКО и Акмолинской областях.

С 2002 по 2017 годы работал в Счетном комитете в должностях госконтроляра консультанта и главного эксперта и главного ревизора до заведующего отделом.

В 2017 - 2018 годы работал директором департамента внутреннего аудита МСХ РК, заместителем руководителя отдела гос. аудита, государственным аудитором Счетного Комитета.

С 2018 года по настоящее время является руководителем отдела аудита реального сектора экономики государственным аудитором Аппарата Счетного Комитета.

Юлия Энгель родилась в 1982 году. Окончила Казахский гуманитарный юридический университет, современную гуманитарную академию в Москве. Трудовую деятельность начала в 2000 году юристом-консультантом в частных организациях. 2005-2008 работала младшим научным сотрудником, завсектором, заведующей отдела законопроектных работ институт законодательства Минюста. Также юристом-консультантом и главным специалистом в центре по исслеованию финансовых нарушений Счетного комитета.

2009-2016 работала в Счетном комитете на должностях заведующей сектором, заместителем заведующего юридическим отделом, отделом правового обеспечения, заведующей административно-финансовым отделом, юридическим.

2016-2017 являлась заведующей отдела планирования отчетности.

2017 - по настоящее время является руководителем отдела по планированию, анализа и отчетности Счетного комитета.

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