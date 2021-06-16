Количество арбитражных исков инвесторов к Казахстану неуклонно растет – Дарига Назарбаева 

В зарубежных СМИ создается негативный резонанс, приводящий к постоянному росту репутационных рисков для Казахстана.

Мажилисмен Дарига Назарбаева обратилась с депутатским запросом к премьер-министру Аскару Мамину, сообщает zakon.kz.

По ее словам, необходимо совершенствовать механизмы работы с иностранными инвесторами. Одним из сдерживающих факторов привлечения инвестиций в отечественную экономику являются арбитражные споры Казахстана с иностранными инвесторами.

В результате того, что большинство арбитражных процессов проводится публично, а материалы арбитражных процессов находятся в открытом доступе в интернете, в зарубежных СМИ создается негативный резонанс, приводящий к постоянному росту репутационных рисков для страны. Для работы с арбитражами, в том числе минимизации вовлечения государственных органов в орбиту арбитражных разбирательств, созданы специализированные подразделения в Генеральной прокуратуре, Комитете государственных доходов Министерства финансов и Министерстве юстиции. Создан институт инвестиционного омбудсмена для содействия в защите прав и законных интересов инвесторов, - сказала депутат.

Несмотря на это, количество арбитражных исков инвесторов к Казахстану неуклонно растет. В данных спорах львиную долю занимают инвестиционные споры, когда инвесторы обращаются в международные арбитражи с утверждением, что их права и интересы нарушаются казахстанской стороной.

Каждый арбитражный спор является "стресс-тестом" для казахстанских судебной и правоохранительной систем. В ходе арбитражей выявляются системные недочеты государственного управления в различных сферах и отраслях экономики страны. К числу таких относится порядок определения обязательств инвестора на уровне рабочих программ уполномоченных государственных органов.Поскольку государство заинтересовано в привлечении наибольшего количества инвестиций, недобросовестные инвесторы пользуются этим обстоятельством и возможно искусственно завышают объемы инвестирования путем приобретения товаров, работ и услуг по завышенной стоимости у аффилированных компаний, - сказала Дарига Назарбаева.

6 июня 2017 года Анлийским судом было установлено, что "Анатол Стати, используя подставную английскую компанию Perkwood, мошенническим образом завысил стоимость оборудования, поставленного для строительства газоперерабатывающего завода в Казахстане, на сумму более 100 миллионов долларов США. Другие мошеннические действия включали в себя выплату гонорара за фиктивные управленческие услуги в размере 44 миллиона долларов США и оплату за несуществовавшее оборудование в размере 72 миллионов долларов США".

Таким образом, при обращении в арбитраж недобросовестные инвесторы предъявляют иски за свои мнимые инвестиции, зафиксированные в рабочих программах. В случае вынесения решения арбитражем в пользу инвестора, присуждаемые искусственно завышенные суммы ложатся долговым бременем на страну, создают иные риски для активов государства, - заявила она.

Депутат предлагает при организации работы с инвесторами установить четкий и прозрачный механизм исполнения инвестиционных обязательств (рабочих программ) и контроль в целях недопущения искусственного завышения расходов.

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