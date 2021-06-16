Новомодной "пургой" назвал депутат методы правительства по сдерживанию цен

Депутатский запрос Жамалов адресовал вице-премьеру РК Роману Скляру и главе Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серику Жумангарину.

Правительству Казахстана необходимо внимательней следить за ситуацией и принять адекватные меры по сдерживанию роста цен на продовольствие. На этот момент обратил внимание депутат Аманжан Жамалов на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент zakon.kz.

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Депутатский запрос Жамалов адресовал вице-премьеру РК Роману Скляру и главе Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серику Жумангарину.

Проблемой номер один для казахстанцев остается рост цен на продукты, которые они покупают каждый день. Нацбанк с правительством отчитываются, что инфляция составляет всего 7,2% в годовом выражении. Но в магазинах мы наблюдаем совсем другую картину. Цены на отдельные продукты питания растут двухзначными цифрами. Совсем недавно справедливое возмущение населения вызвало резкое подорожание картофеля до 500 тенге за килограмм. Примеры можно продолжать, - негодует Жамалов.

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По его мнению, правительству необходимо внимательней следить за ситуацией и принять адекватные меры по сдерживанию роста цен на продовольствие.

В первую очередь для борьбы с инфляцией нужно разобраться с монополиями и картелями. Недавно премьер-министр России в качестве основной причины роста цен назвал жадность отдельных производителей и торговых сетей. Это справедливо и для Казахстана. Чем занимается наше Агентство по защите и развитию конкуренции остается загадкой. Министры также занимаются пояснением ситуации, но ощутимых сдвигов народ пока не видит. Совсем недавно Агентство по защите и развитию конкуренции рассказывало нам о новой практике недопущения необоснованного роста цена. Они называют это практикой "мягкого права". На самом деле очень похоже на очередную новомодную "пургу", - подчеркнул мажилисмен.

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Он добавил, что за четыре месяца антимонопольным органом выдано 48 уведомлений производителям и оптовым поставщикам яиц, подсолнечного масла, сахара, гречневой крупы, молочной продукции, мяса кур, макарон (рожки) по признакам антиконкурентных согласованных действий, злоупотребления доминирующим или монопольным положением. Если посмотреть на статистику, то за последние 12 месяцев яйца подорожали на 33,7%, подсолнечное масло - на 48%, сахар - на 26,3%, гречневая крупа - на 29,4%.

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Это те товары, по которым агентством выданы уведомления. Зачем нам такое "мягкое право"? Считаю, что в такой ситуации должно действовать более эффективно, а не заниматься имитацией бурной деятельности, - указал депутат.

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В связи с этим он обратился к правительству с рядом требований - это проанализировать причины роста цен на социально-значимые товары; изменить действующие подходы по сдерживанию роста цен, усилить работу по борьбе со спекулятивным повышением цен в результате сговора поставщиков и продавцов; разработать предложения по увеличению адресной социальной помощи или введению продовольственных сертификатов для социально уязвимых категорий населения. Также следует организовать реальное межведомственное взаимодействие для выработки энергичных и эффективных мер по сдерживанию цен (с персонализацией ответственности), и организовать широкое информирование населения о принимаемых мерах.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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