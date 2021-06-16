Депутаты предложили увеличить максимальную сумму займа на жилье по госпрограмме

Возможность приобрести жилье по госпрограмме должны иметь все казахстанцы.

При наличии действующих программ по обеспечению населения собственным жильем госслужащие, работники бюджетных организаций среднего звена не подходят под критерии ни одной жилищной программы и не имеют возможности накопить 50% первоначального взноса для получения жилищного или промежуточного займа, сообщает zakon.kz.

С таким заявлением выступил сегодня в ходе пленарного заседания Мажилиса Жамбыл Ахметбеков, обращаясь с депутатским запросом к заместителю премьер-министра страны Роману Скляру.

По словам депутата, в настоящее время правительством проводится масштабная работа в сфере жилищного строительства. Количество граждан, состоящих в очереди на получение жилья, ежегодно растет в среднем на 50 тысяч и на сегодня составляет около 550 тысяч человек.

В стране разработан ряд госпрограмм по обеспечению населения доступным жильем, целью которых является реализация проектов и обеспечение населения собственным жильем, а также повышение доступности и комфорта жилья и развитие жилищной инфраструктуры.

Кратко остановившись на программах доступного жилья, реализуемых оператором АО "Отбасы банк", депутат заявил, что в основном они разработаны для социально уязвимых слоев населения (многодетных, неполных семей, семей, имеющих или воспитывающих детей с инвалидностью и т.д.), которые могут получить заем на покупку жилья по беспрецедентно низкой ставке.

Предоставление займа при приобретении жилья в городах Нур-Султан, Алматы не более 15 млн.тенге, а в других регионах до 10 млн тенге. Однако в связи с ростом стоимости жилья на рынке за последний год данная сумма недостаточна для приобретения жилья, - заявил мажилисмен.

Депутат отметил, что основными требованиями по программам "Нұрлы Жер" и "Шаңырақ" является наличие депозита в "Отбасы банке" и подтверждение платежеспособности. При этом доход на каждого члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать 3,7 прожиточного минимума, то есть размер дохода на одного члена семьи в 2021 году не должен превышать 126 917 тенге.

Жамбыл Ахметбеков заявил, что одним из препятствий для покупки жилья по программам "Нұрлы Жер" и "Шаңырақ" (5-10-20)" является установленный коэффициент 3,7 прожиточного минимума. Данный порог является барьером для очередников местных исполнительных органов - государственных служащих, работников бюджетных организаций.

Указанные программы в большей степени разработаны для социально уязвимых слоев населения, при этом без внимания остается основная часть очередников со средней заработной платой 5-7 прожиточных минимумов. Кроме того, в 2021 и 2022 годах перестанут финансировать льготные ипотеки "Баспана хит" и "7-20-25".

Говоря об этом, мажилисмен заявил, что возможность приобретения жилья по госпрограммам должны иметь не только социально уязвимые граждане, но и все рядовые казахстанцы - очередники местных исполнительных органов, в независимости от уровня дохода, семейного положения и количества детей.

При этом Жамбыл Ахметбеков отмечает, что в рамках госпрограмм не должно быть разделения по категориям среди очередников и ущемления прав очередников по признакам семейного положения, наличия детей и ограничения в прожиточном минимуме.

На основании вышеизложенного, члены Народной партии Казахстана просят Правительство рассмотреть основные требования к условиям займа, которые касаются увеличения дохода на каждого члена семьи за последние шесть месяцев от 3,7 прожиточного минимума до 6 прожиточного минимума по программе "Нұрлы жер" и "Шаңырақ" (5-10-20)".

Депутаты предлагают также увеличить максимальную сумму займа до 18 млн тенге в городах Нур-Султан, Алматы, в других регионах - до 13 млн тенге по программе "Бақытты Отбасы" "2-10-20".

Необходимо также снизить первоначальный взнос очередникам местных исполнительных органов для получения займа в АО "Отбасы банк" с 50% до 30%.

Указанные меры существенно сократят список очередников местных исполнительных органов, обеспечат жильем очередников с доходом свыше 3,7 прожиточного минимума, а также будут способствовать развитию среднего класса, который является фактором стабильности и основой экономического развития страны, считают мажилисмены.

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