В павлодарскую колонию пытались пронести телефон в интимных местах 

У женщины нашли сотовый телефон, семь сим-карт и USB провод.

В Павлодаре супруга осужденного пыталась пронести в колонию телефон, семь сим-карт и USB провод в половых органах, передает zakon.kz.

В ДУИС Павлодарской области сообщили, что 30-летняя женщина пришла на свидание с мужем в колонию максимальной безопасности. На входе в учреждение сработал сигнал металлоискателя. Женщину осмотрели и нашли запрещенные предметы: сотовый телефон, семь сим-карт и USB провод. Они были упакованы в презерватив и спрятаны в половые органы.

Посылка предназначалась 30- летнему заключенному, отбывающему наказание за убийство. В отношении его супруги был составлен административный протокол. Наказание ей определит суд. Отмечается, что по решению суда лицо, допустившее подобное нарушение лишается длительных свиданий на год.

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