Минсельхоз не подавал иск на россиянку, обвиняемую в хищении млн долларов 

Средства были похищены со счета Комитета по водным ресурсам.

Иск о взыскании ущерба с обвиняемой в хищении средств россиянки подал Комитет МЭГПР РК, а не Минсельхоз, сообщает zakon.kz.

Сообщения СМИ о том, что Минсельхоз подал исковое заявление о взыскании похищенных бюджетных средств являются ошибочными и недостоверными. В связи с этим ведомство сообщает, что данное утверждение ошибочно и вводит в заблуждение читателей и зрителей СМИ. Неточность была допущена из-за неосведомленности российских источников информации о текущей структуре центральных органов власти Республики Казахстан, - сообщили в МСХ РК.

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В действительности бюджетные средства были похищены преступниками со счета Комитета по водным ресурсам в 2003 году, когда данное учреждение находилось в составе Министерства сельского хозяйства РК.

В соответствии с Указом Президента РК "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", с июня 2019 года Комитет по водным ресурсам переведен в ведение Минэкологии, геологии и природных ресурсов.

Минсельхоз не подавал исковое заявление о взыскании средств с обвиняемой россиянки Светланы Киршовой.

В соответствии с установленными полномочиями иск от имени государства подан Комитетом по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, - подытожили в ведомстве.

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