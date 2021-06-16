Минздрав о ситуации по коронавирусу. Онлайн

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Цой, Гиният и Есмагамбетова выступают спикерами.
В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК проходит пресс-конференция на тему "О текущей эпидемиологической ситуации", сообщает zakon.kz.
Спикеры:
- министр здравоохранения Алексей Цой,
- вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният,
- председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.
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