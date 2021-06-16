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Минздрав о ситуации по коронавирусу. Онлайн

Фото: Скриншот видео 16 июня 2021, 12:33

Цой, Гиният и Есмагамбетова выступают спикерами.

В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК проходит пресс-конференция на тему "О текущей эпидемиологической ситуации", сообщает zakon.kz.

Спикеры:

- министр здравоохранения Алексей Цой,

- вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният,

- председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.

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