Минздрав о ситуации по коронавирусу. Онлайн

Цой, Гиният и Есмагамбетова выступают спикерами.

В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК проходит пресс-конференция на тему "О текущей эпидемиологической ситуации", сообщает zakon.kz.

Спикеры: - министр здравоохранения Алексей Цой, - вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, - председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.

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