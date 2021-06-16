Мажилисмен обеспокоен состоянием бесхозных аварийных нефтяных скважин

Он также указал на отсутствие достоверных статистических данных относительно обследованных и ликвидированных скважин.

На проблему бесхозных самоизливающихся аварийных нефтяных скважин обратил внимание в ходе пленарного заседания Мажилиса депутат Салимжан Накпаев, сообщает zakon.kz.

Обращаясь с депутатским запросом к заместителю премьер-министра страны Роману Скляру, мажилисмен заявил, что в 2010 году по республике было исследовано 8584 нефтяных скважин на суше и 1262 - на берегу Каспийского моря, по итогам проведенных работ было рекомендовано 82 скважины ликвидировать.

Депутат напомнил, что акимат Атырауской области в 2013 году уже поднимал вопрос относительно имеющихся в регионе 1400 самоизливающихся нефтяных скважин, 128 из которых затоплены водами Каспийского моря. По мнению депутата, эта проблема касается не только Атырауской, но и Мангистауской и Актюбинской областей.

Парламентарий привел данные Министерства экологии, геологии и природных ресурсов о том, что на сегодняшний день на побережье Каспийского моря ликвидирована 1 скважина, а на суше – 41, еще 5 подлежат ликвидации. При этом он отметил, что ликвидация бесхозных аварийных нефтяных скважин проводилась за счет государственных средств.

Скважины, расположенные на территориях компаний-недропользователей, должны были ликвидироваться или консервироваться самими компании. Однако некоторые недобросовестные недропользователи не в полной мере выполняют свои обязанности и не предоставляют какую-либо информацию о том, какая работа ими ведется в данном направлении, - заявил Салимжан Накпаев.

Мажилисмен указал также на отсутствие достоверных статистических данных относительно обследованных и ликвидированных скважин.

Отмечая это, Салимжан Накпаев просит уточнить, сколько конкретно аварийных скважин осталось на суше и сколько на берегу Каспийского моря? По словам депутата, ранее в счет таких бесхозных нефтяных скважин были включены и гидрогеологические скважины.

Для решения указанных проблем член парламентской фракции партии "Nur Otan" предлагает Правительству установить и актуализировать количество скважин, подлежащих ликвидации и консервации по всей республике, а также принять меры к недропользователям, на территории которых находятся аварийные скважины. Кроме того, необходимо составить четкий график на несколько лет по ликвидации или консервации бесхозных аварийных нефтяных скважин с достаточным выделением средств из бюджета.

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