Чего ожидать от саммита Байдена и Путина

Саммит даст РФ и США возможность наладить сотрудничество.

Саммит президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, который пройдет сегодня, 16 июня, в Женеве даст двум странам возможность наладить сотрудничество в отдельных, но важных областях, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Такое мнение выражает газета Financial Times (FT) в опубликованной накануне саммита редакционной статье.

Издание обращает внимание на "опасный вакуум", возникший в результате сокращения контактов между Москвой и Вашингтоном, осуществляемых как по официальным, так и по неофициальным каналам.

FT считает, что Байдену следует ясно заявить Путину о том, что "возможности определить новые рамки сотрудничества остаются открыты".

Газета называет встречу потенциальным шансом начать реализацию "полезных для обеих сторон инициатив", несмотря на серьезное охлаждение двусторонних отношений. В числе таких инициатив издание называет контроль над вооружениями, а также борьбу с киберпреступностью, в частности хакерскими группировками, которые используют вирусы-вымогатели. При этом подчеркивается, что обсуждение этих тем должно быть четким, доходчивым и "подкрепляться решимостью".

В свою очередь в статье журнала The Economist также отмечается, что тема контроля над новыми видами вооружений должна стать приоритетной в ходе встречи лидеров.

Кроме того, издание обращает внимание на возможность российско-американского сотрудничества по иранской ядерной программе, в оказании гуманитарной помощи Сирии, обеспечении политической стабильности в Афганистане после вывода войск США из страны. Отмечается, что Байден "стремится к сотрудничеству с Путиным" в борьбе с изменением климата.

FT, со своей стороны, подчеркивает, что, обсудив возможности сотрудничества в ходе встречи, Байден также планирует обозначить, что США и их европейские союзники, не колеблясь, призовут Россию к ответу, если та, с их точки зрения, вновь пойдет на провокативные действия. Так новый президент США, "наводивший мосты" в ходе своего первого европейского турне, намерен показать союзникам в Европе готовность к решительным действиям и сплотить их в противостоянии РФ. На идущую "консолидацию позиций" стран Запада перед женевским саммитом на прошлой неделе в интервью ТАСС также обращал внимание и посол России в Великобритании Андрей Келин.

Встреча Путина и Байдена начнется на вилле Ла-Гранж в 13:35 по местному времени (17:35 по времени Нур-Султана).

13:35. Президент проводит двустороннюю встречу с (...) Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации в рамках российско-американского саммита, - говорится в распространенном во вторник Белым домом рабочем графике главы администрации.

Перед встречей запланирована протокольная съемка.

В графике подчеркивается, что переговоры в расширенном составе начнутся в 14:55 по местному времени (18:55 по времени Нур-Султана) уже без подхода прессы. При этом отмечается, что американский лидер в 16:40 по местному времени (20:40 по времени Нур-Султана) "продолжает расширенную двустороннюю встречу" с российским президентом.

Согласно документу, Байден проведет пресс-конференцию после встречи с Путиным, но время ее начала Белый дом не указывает. При этом, как ожидается, сначала свою пресс-конференцию проведет российский президент. Байден ответит на вопросы прессы в особняке в соседнем парке Eaux-Vives, в котором находятся ресторан и небольшой отель. После нее он возвращается на своем самолете в Вашингтон, точное время прибытия не указано.

Инициатива проведения саммита США и РФ в Женеве 16 июня исходила от Вашингтона. Как сообщили ранее в Кремле, Путин и Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.

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