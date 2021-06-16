Завод по производству казахстанской вакцины запустят осенью - Цой

Он отметил, что завод будет обеспечивать как Казахстан, так и зарубежные страны вакцинами от коронавируса.

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что осенью в Жамбылской области может заработать завод по производству вакцины, передает zakon.kz.

Мы ожидаем, что в ближайшее время, август-сентябрь. В принципе пусконаладочные работы завершены, сейчас идет валидация оборудования и по информации акимата Жамбылской области сейчас проходят все регламентные процедуры. Мы думаем, что к осени этот завод должен запуститься и поэтапно будет расширять свои мощности, - сказал министр на брифинге в Службе Центральных коммуникаций.

Он отметил, что завод будет обеспечивать как Казахстан, так и зарубежные страны вакцинами от коронавируса.

Строительство завода по выпуску отечественных вакцин началось в июне 2020 года в Жамбылской области. Предполагалось, что завод начнет работу в I квартале 2021 года. В мае этого года аким области Бердыбек Сапарбаев заявил, что запуск завода в тестовом режиме намечен на июнь.

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