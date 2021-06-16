Что пишут о встрече Владимира Путина и Джо Байдена СМИ

Саммит запланирован в трех частях.

16 июня в Женеве пройдет долгожданная встреча Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает zakon.kz.

Местом встречи американского и российского лидеров станет вилла Ла Гранж, которая находится в живописном месте в центре парка.

Активная фаза подготовки к предстоящей встрече президентов стартовала 8 июня. В парке провели генеральную уборку, кроме того, его закрыли для посетителей.

По данным РБК, власти Швейцарии решили направить в Женеву 900 полицейских из других частей страны и 1000 военных.

Военные окажут содействие в охране дипломатических объектов и будут наблюдать за воздушным пространством.

В свою очередь DW.com пишет, что Кремль не поднимает высоко планку ожиданий от встречи.

Тем не менее, в словах президента России проблескивает и надежда.

Я рассчитываю на позитивный результат, - отметил Владимир Путин.

С его точки зрения, это могла бы быть договоренность о дальнейших шагах по "нормализации российско-американских отношений".

В интервью американскому телеканалу NBC Путин сказал, что эти отношения "ухудшились до самого низкого уровня за последние годы".

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Чего ожидать от саммита Байдена и Путина

Уровень отношений между странами Путин и Байден оценивают одинаково.

Я думаю, он прав, это самая низкая точка, - согласился Байден.

Уровень отношений и ожиданий красноречиво иллюстрирует отказ Путина и Байдена от обычной для такого рода встреч совместной пресс-конференции.

По информации The New York Times, предложение о совместном брифинге поступило от Москвы, Вашингтон отверг его. В публикации отмечалось, что причиной стала пресс-конференция Путина с Трампом в 2018 году, когда российский лидер "взял верх" над американским.

Владимир Путин прибудет в Женеву в день переговоров, 16 июня. Это будет его первая зарубежная поездка за время пандемии.

Тем временем журналисты отметили некоторые новшества в прибытии американского президента.

Пятый канал отмечает, что глава США прилетел в Женеву без жены, хотя Джилл сопровождала его в европейском турне.

После приземления в Швейцарии президент США долго не выходил из самолета, из-за чего борт с российской делегацией был вынужден сделать несколько кругов над городом. Затем десятки машин с Байденом никак не могли покинуть аэропорт.

Во время протокольной съемки Байден заявил, что всегда готов ко встрече с Путиным.

Полина Химшиашвили / РБК

Что касается возможных итогов саммита, то в статье Times уточняется, что следует ожидать возвращения посла США в Москву, посла России - в Вашингтон. По большей части газета акцентирует внимание на таком вопросе, как обмен заключенными между США и Россией.

Журналисты британского издания Economist обращают внимание на тот факт, что предстоящий саммит станет первой попыткой Байдена попробовать себя в "политике двойственных сигналов", которую администрация американского президента намерена провести в отношении России и Китая.

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