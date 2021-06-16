Цой о поставке Pfizer: Пока нет четких дат

Мы параллельно проводим переговоры, в том числе с Pfizer, сказал министр здравоохранения.

На данный момент в Казахстане имеется четыре вакцины от коронавирусной инфекции. По поставкам вакцин других производителей пока нет ни конкретных дат, ни стоимости. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Вообще, четыре вакцины - это уже большое достижение. Немногие страны имеют в своем арсенале такой объем выбора по вакцинам, чтобы четыре вакцины было в стране. Конечно, мы параллельно проводим переговоры, в том числе с Pfizer, - сказал Цой.

Министр добавил, что, тем не менее, по другим вакцинам переговоры продолжаются.

На протяжении нескольких месяцев мы ведем переговоры со всеми производителями. С кем бы мы не проводили переговоры, у нас всегда подписывается соглашение о неразглашении, конфиденциальности. На данный момент нет четких дат по поставке вакцин и конкретно стоимости, мы ждем окончательных подтверждений. Вот все, что можем сказать по различным вакцинам, в том числе по Pfizer, - уточнил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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