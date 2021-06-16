Центр занятости Алматы провел 112 незаконных проверок

При прокуратуре действует постоянная рабочая группа.

Прокуратура Алматы предотвратила около двух тысяч незаконных проверок бизнеса, сообщает zakon.kz.

Первый зампрокурора города Берик Адамов отметил, что Центр занятости Алматы поймали на проведении 112 незаконных проверок.

Центр под видом мониторинга целевого использования грантов по госпрограмме "Енбек" фактически провел 112 проверок субъектов микропредпринимательства. В дальнейшем было отменено проведение аналогичных 1,2 тысячи проверок. Также отменили приказ, согласно которому планировалось посетить и проверить документы более 800 частных детсадов, - отметил Адамов.

Также аннулированы запланированные госорганами 18 проверок, отказано в регистрации 12 проверок и результаты двух проверок признаны недействительными.

Прокуратурой города отменены решения госорганов о привлечении более 28 тысяч предпринимателей к административной ответственности с отменой наложенных штрафов на сумму около 300 млн тенге. В целом, защищены права более чем 34 тысяч предпринимателей, - заключил Адамов.

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