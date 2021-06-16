Солдат-срочник застрелился на посту в Уральске

Это подтвердил заместитель командира воинской части.

ЧП произошло в Уральске - утром 16 июня застрелился солдат-срочник, передает zakon.kz.

Как сообщает "Хабар 24", военнослужащий находился в карауле в одном из исправительных учреждений города, при нем было оружие.

В воинской части сообщили, что солдат-срочник был доставлен в областную больницу в крайне тяжелом состоянии. Позже он скончался в реанимации.

Рядовой солдат, находясь в карауле, с оружием, допустил саморанение. Бригадой скорой помощи был направлен в больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти военнослужащего не удалось. В настоящее время следственными органами гарнизона проводятся доследственные мероприятия. В рамках следствия другой информацией не владею, - сказал заместитель командира воинской части 5517 Жанибек Сарсенов

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