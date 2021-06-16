Кто будет проводить перепись населения в Казахстане 

Для проведения переписи привлекаются более 32 тысяч человек.

Для проведения Национальной переписи 2021 года привлекаются более 32 тысяч человек. Большинство из них будут выполнять обязанности интервьюеров - проводить подворовой обход и вести опрос населения с помощью планшетов, сообщает zakon.kz.

Узнать интервьюеров можно будет по внешним атрибутам - шарфу и портфелю синего цвета с символикой переписи населения, а также каждый сотрудник должен предъявить служебное удостоверение, которое содержит фотографию интервьюера, фамилию, имя, отчество, номер, дату выдачи и срок действия, а также подпись и печать территориального подразделения статистики.

Бюро национальной статистики предлагает всем познакомиться с интервьюерами и узнать, кто они - люди, ответственные за сбор данных казахстанцев.

В проведении Национальной переписи в Туркестанской области примет участие ветеран казахстанской статистики - Оразалы Заурович Мулдеков. Он родился 25 июля 1951 года в селе "1 мая" Ленгерского района Южно-Казахстанской области. В 1973 году окончил Чимкентский педагогический институт по специальности "Библиограф". Свой трудовой путь начал в этом же году с должности инструктора в Чимкентском областном комитете комсомола. В 1999 году Оразалы Заурович был принят на работу в качестве интервьюера на первую перепись населения независимого Казахстана. А в 2003 году уже пришел на работу в статистику - главным специалистом Управления статистики Ленгерского района, где проработал до 2014 года, до выхода на пенсию. У нашего ветерана - 5 детей, 17 внуков и 1 правнук. В 2021 году Оразалы Заурович вернулся в статистику, став интервьюером третьей Национальной переписи населения.

Перепись 2021 года - особенная, - говорит интервьюер.

В 1999 году использовались только бумажные носители, для интервьюеров не было предусмотрено никаких отличительных знаков. Во время переписи в 2009 году появилась специальная атрибутика, но по-прежнему весь сбор данных осуществлялся на бумаге. А сейчас, в 2021 году, интервьюер с удовольствием осваивает новые технологии, с легкостью оперирует планшетом, в специальном приложении которого уже полностью отображается весь его участок, опросные листы, - рассказывает Оразалы Заурович.

Национальная перепись пробуждает патриотические чувства. Общение с людьми дает позитивный настрой. Технологии не стоят на месте. Хотелось бы, чтобы они больше внедрялись в жизнь. Пусть население нашей суверенной страны растет, - говорит Оразалы Заурович.

В Рудном приступила к работе интервьюера на подготовительном этапе Национальной переписи 2021 года Калия Кайнетовна Жумабаева. Что такое перепись - она знает не понаслышке: с 2003 года Калия Кайнетовна работала в органах статистики, начав карьеру с должности ведущего специалиста Управления статистики Узункольского района Костанайской области. В 2008 году она продолжила работу в органах статистики в городе Рудный. В 1989 году Калия Кайнетовна принимала участие во Всесоюзной переписи населения, работала счетчиком инструкторского участка в Киевском сельском округе Ленинского района Кустанайской области. Всесоюзная перепись запомнилась тем, что переписные листы заполнялись простым карандашом, каллиграфическим почерком нужно было писать по образцу, приходилось выводить каждую букву. Все переписные листы обрабатывались на больших ЭВМ. В должности счетчика она участвовала и в первой Национальной переписи уже независимого Казахстана в 1999 году, а во время переписи 2009 года оказывала практическую помощь переписному персоналу, работая в Управлении статистики города Рудный.

Мне очень нравится переписывать людей, а когда узнала, что в этом году перепись будет на планшетах, вначале немного испугалась, но, как выяснилось, всему можно научиться, и возраст в этом не помеха. Я очень рада, что мне довелось поработать в органах статистики, а участие в переписях населения - от Всесоюзной до третьей национальной - очень волнительно, за спиной не только прожитые годы, но и целые эпохи, - говорит Калия Кайнетовна.

Уполномоченным по Национальной переписи населения 2021 года в городе Костанай стала Ражан Абдыгалиевна Жусупова. Ни одна Национальная перепись независимого Казахстана не обходилась без ее участия. В переписи 1999 года она работала счетчиком в поселке Щербаково Костанайского района. Счетный участок состоял из людей, проживающих в поселке Коскудук и по улице Кобландинской в поселке Щербаково.

В поселке было много многодетных семей, переписывать которых приходилось очень долго, притом, что переписные листы должны быть заполнены четко, без помарок. После переписи счетчик становился родным человеком, но это особенность сельской местности, - вспоминает Ражан Абдыгалиевна.

В переписи 2009 года она была уполномоченным по переписи в Костанае 16 переписного отдела, находившегося в школе-лицее № 10. В третью Национальную перепись 2021 года Ражан Абдыгалиевна принята в качестве уполномоченного по переписи в Костанае.

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