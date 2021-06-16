Режим ЧП могут ввести в двух областях Казахстана

Причина - гибель скота от голода в Кызылординской и Мангыстауской областях.

Почти 2 тыс. голов скота погибли от голода в Кызылординской и Мангыстауской областях, передает zakon.kz.

Как сообщает "Хабар 24", в этих областях могут ввести чрезвычайное положение - с такой инициативой выступили депутаты Мажилиса Парламента РК.

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По словам парламентариев, причина - ситуация с кормами для скота, которая в этих регионах близка к критической.

По официальным данным, в Кызылординской и Мангыстауской областях от голода уже погибло без малого 2 тыс. голов.

Кроме того, ввозимые из других областей корма многим фермерам просто не по карману из-за перекупщиков. К примеру, цена за тюк сена доходит до 17 тыс. тенге, что в четыре раза дороже, чем в среднем по Казахстану.

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Депутаты призвали Кабинет министров принять срочные меры, а также отметили, что, несмотря на многочисленные достижения в агросфере, многие элементарные проблемы, в том числе обеспеченность кормами, в республике до сих пор не решены.

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