Суицид отличницы в Туркестанской области: директора школы отстранили

Идет расследование.

После суицида отличницы в Туркестанской области директора школы отстранили от должности, сообщает zakon.kz.

Пока всего лишь на две недели.

Руководитель школы временно отстранена от занимаемой должности. По завершении расследования будет принято окончательное решение, - заявила руководитель отдела развития человеческого потенциала Ордабасинского района Шуга Нурабаева.

По данным издания "Отырар", родители девятиклассницы считают, что директор причастна к смерти их ребенка.

Школьница повесилась после четверки на экзамене. По мнению родственников погибшей, именно руководитель школы оказала давление во время экзамена.

Сама же руководитель школьного учреждения уверяла: она даже не знала, что покойная была отличницей, и не давила на ученицу.

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