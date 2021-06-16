Видео с окровавленным оборотнем встревожило Казнет

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Видео снято в 2020 году в США.
Пользователи Казнета распространяют фейковую новость об "оборотне" в Кордайском районе, сообщает zakon.kz.
Автор утверждает, что на Кордайском перевале произошло ДТП с участием неизвестного животного (оборотня).
В ходе проверки полицейские области выяснили, что ролик не соответствует действительности.
Данное видео снято в 2020 году в США. На нем изображена 3D-скульптура американского автора Жозефа-Роб Кобаски.
Департамент полиции области напоминает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.
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