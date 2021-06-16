Казахстанские лучники чуть не остались без Олимпиады

Причина - отсутствие инвентаря.

Национальная мужская сборная РК по стрельбе из лука впервые завоевала три лицензии на Олимпиаду, но на нее могла и не попасть из-за отсутствия инвентаря. В Министерстве культуры и спорта РК пообещали решить проблему на следующей неделе. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр ведомства Ерлан Кожагапанов, передает корреспондент zakon.kz.

Мы об этой проблеме так же, как и вы, узнали из прессы. Как только к нам обратились, мы провели соответствующее мероприятие, свои решения вынесли. В ближайшее время все это оборудование будет закуплено. Лицензии нашими доблестными спортсменами завоеваны, значит, на том этапе никаких проблем с данным оборудованием не было. Видимо, есть какие-то проблемы в федерации, но мы со стороны нашего министерства по поручению министра совместно с НОК РК эту проблему решаем, - заверил Кожагапанов.

По его словам, сейчас решается вопрос финансирования спортсменов.

Мы данный вопрос решим в начале следующей недели. Сейчас завершаются процедуры бюджетирования, выделяются средства федерации, и федерация будет закупать данное оборудование, - уточнил вице-министр.

Ранее стало известно, что казахстанские лучники завоевали три лицензии, но им не хватало инвентаря для участия в Олимпиаде. Пост с призывом о помощи опубликовал в соцсетях пользователь Ардак Айтказинов.

Олимпийские игры-2020 должны пройти в Токио (Япония) с 23 июля по 8 августа 2021 года. Они были отложены на год из-за пандемии коронавируса.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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