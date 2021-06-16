Токаев: Нацпроекты должны конкретно улучшать жизнь казахстанцев

Президенту была представлена информация о ходе разработки нацпроектов.

Глава государства принял председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрата Келимбетова, сообщает zakon.kz.

По данным Акорды, президенту была представлена информация о ходе разработки национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, предпринимательства, обеспечения устойчивого экономического роста, развития регионов, инноваций и науки, а также агропромышленного комплекса.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что национальные проекты должны стать инструментами изменений с конкретными показателями, влияющими на улучшение жизни казахстанцев.

В ходе встречи была рассмотрена повестка предстоящего заседания Высшего совета по реформам, проведение которого планируется в следующем месяце.

Глава государства также был проинформирован о текущей деятельности Международного финансового центра "Астана", работе по развитию финансовых технологий и инноваций, привлечению портфельных и прямых инвестиций.

В завершение президент дал Кайрату Келимбетову ряд конкретных поручений.

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