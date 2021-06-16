Алматы перешел в "зеленую" зону благодаря карантину и вакцинации - Сагинтаев

По состоянию на 16 июня вакцину получили 351 497 человек.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о санитарно-эпидемиологической ситуации по КВИ и темпах вакцинации, сообщает zakon.kz.

В ходе прямого эфира программы Akimat LIVE на ТК "Алматы" он рассказал, что по состоянию на 16 июня в городе зарегистрировано 71 820 случаев коронавирусной инфекции, из них 55 707 случаев - с симптомами и 16 113 - без симптомов, 1889 случаев неуточненной пневмонии.

За 15 июня зарегистрировано 112 случаев коронавирусной инфекции, из них 95 случаев - с симптомами и 17 - без симптомов, 12 - неустановленной пневмонии. Суточный прирост - 0,1%. Репродуктивное число - 0,777.

В инфекционных стационарах находятся 706 человек, в том числе 26 детей, из них 26 - в крайне тяжелом состоянии, 196 - в тяжелом, 484 - в средней степени тяжести.

Под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра на дому находятся 923 пациента, из которых 196 - бессимптомных, 712 - с легкой и 15 - со средней степенью тяжести.

Переходу города в "зеленую" зону по КВИ способствовали карантинные ограничительные меры, а также массовая вакцинация горожан, - сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

По состоянию на 16 июня вакцину получили 351 497 человек, в том числе 5168 полицейских, 25 427 педагогов, 30 630 медиков. Из общего количества привитых 39 026 - лица старше 60 лет (11,1%). На сегодняшний день двумя компонентами привиты 235 107 человек.

В городе функционируют 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ. Задействованы 308 прививочных бригад из 1260 человек.

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