Объем выбросов от авто снизился в Алматы - аким

Объем выбросов от автотранспорта снизился на 10 тыс. тонн.

Объем выбросов от автотранспорта в Алматы снизился на 10 тыс. тонн. Об этом заявил аким города Бакытжан Сагинтаев, сообщает zakon.kz.

Во время прямого эфира программы Akimat Live на ТК "Алматы" градоначальник отметил, что экологическое благополучие города является одним из главных приоритетов в работе акимата.

По словам акима, в прошлом году выбросы сократились за счет ограниченного режима работы предприятий города. Всего выбросы составили 122 тыс. тонн, что на 3 тыс. тонн меньше, чем в 2019 году. Количество выбросов от автотранспорта снизилось на 10 тыс. тонн, в то время как от стационарных источников, наоборот, увеличилось на 7 тыс. тонн.

Также он сообщил, что в городе продолжается работа по переводу ИЖС на газ. 99% домов Алматы уже подключено к газу. Акиматом реализуется программа поддержки нуждающихся семей. На безвозмездной основе в 2020 году было подключено 92 дома.

Положительное влияние также оказал запрет на приобретение общественного транспорта, работающего на дизельном и бензиновом топливе. Все действующие контракты перевозчиков ориентированы на поставку только автобусов на газе. В системе общественного транспорта задействован 2441 автобус, из них 1715 автобусов (75%) - на дизельном топливе. В 2020 году приобретено 150 автобусов на газовом топливе. В 2021 году планируется закупить порядка 500 единиц общественного городского транспорта на газе и электричестве. Бакытжан Сагинтаев

Кроме того, по словам акима, в Алматы будет создана сеть перехватывающих парковочных зон на въезде в город, а также продолжена работа по расширению веток городского общественного транспорта.

Ведется установка 19 экологических постов на въездах в город. На сегодняшний день уже готово девять экопостов, остальные 10 поэтапно будут установлены до осени текущего года. Два месяца проверок показали, что 11% городского и 12,6% въезжающего в город автотранспорта не соответствуют экологическим нормам. Весной проведены замеры грузовых автотранспортных средств, передвигающихся по городу. Из них не соответствуют нормам выхлопы 29% автомобилей. Бакытжан Сагинтаев

Он отметил, что в целях формирования комфортного для проживания города в Алматы начато исследование ветрового режима. На основе результатов исследования будут разработаны планы детальной планировки и другие архитектурно-градостроительные решения.

В исследованиях проводится комплексная оценка ветрового режима, его изменений в зависимости от времени суток или сезонности года. Вместе с тем будет изучено рассеивание воздушных масс у источников загрязнения.

Данная работа с помощью математических вычислений и ретроспективных данных может представить анализ воздушных потоков по всему городу, административным районам и конкретным объектам. Также позволит дать оценку "розы ветров" в пригородной зоне и ее влияния на качество воздуха города. Бакытжан Сагинтаев

В Алматы запущен проект по информированию жителей о качестве воздуха в различных частях города. Информация поступает с 41 датчика на 49 LED-экранов города, а также на ТК "Алматы". Данные обновляются трижды в день.

Дополнительно в этом году планируется установить 60 датчиков по мониторингу воздуха. Все данные будут выведены в ГИС-систему, предназначенную для аккумулирования, анализа и обработки информации. Таким образом, формируется база данных для возможного прогнозирования состояния качества окружающей среды. Бакытжан Сагинтаев

Кроме того, совместно с общественным фондом AirVision и инициативными гражданами акимат Алматы разрабатывает веб-портал и мобильное приложение, которое будет включать в себя онлайн-карту загрязнения воздуха. Будет проведен расчет индекса AQI по мировой методике для сравнения состояния воздуха в мировой сети.

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