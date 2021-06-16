Евро 2020: Россия обыграла Финляндию с минимальным счетом

Игра запомнится незащищенным голом от финнов и серьезной травмой Фернандеса.

Сборные России и Финляндии провели второй матч на чемпионате Европы по футболу. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу сборной России, сообщает zakon.kz.

Спонсор рубрики "Euro-2020" — Parimatch, онлайн-букмекер №1 в Казахстане. С 11 июня по 11 июля компания разыграет четыре Лексуса и призы на 50 млн тенге. Розыгрыши авто и других подарков будут проходить каждую неделю. Для участия необходимо сделать ставку от 2000 тенге с коэффициентом не ниже 1,8. Подробности акции смотрите здесь.

Матч прошел в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". В стартовом туре Евро-2020 россияне проиграли Бельгии в Санкт-Петербурге (0:3), а финны победили Данию в Копенгагене (1:0).

Уже на третей минуте россияне вытаскивали мяч из своих ворот! Райтала перехватил на чужой половине на фланге и навесил в штрафную, а Похьянпало точно ударил головой в падении.

Но судья зафиксировал положение вне игры.

На 20 минуте Похьянпало снова едва не забил. Дивееву пришлось в стремительном подкате блокировать удар. Вратарь даже поблагодарил его за это.

В начале первого тайма финны уверенно прессинговали.

Защитник сборной России Марио Фернандес на 26-й минуте покинул поле на носилках. Его заменил Вячеслав Караваев. Марио настолько неудачного приземлился на газон, что сейчас у него подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга.

Трибуны проводили Фернандеса с поля аплодисментами.

Финны весь первый тайм свободно проходили на половину поля россиян. Последние на контратакх несколько раз пытались обострить игру на стороне противника, но все как-то не всерьез. Половинчатые атаки, которые финны не давали развить.

И наконец, на 45 минуте, в добавленное время, Миранчук, к вящей радости российских болельщиков, забивает гол в ворота Градецки.

Алексей технично разобрался с защитниками, и из-под ноги одного из них, с левой отправил мяч точно в девятку, не оставив голкиперу и шанса.

Спустя минуту, воодушевленный Дзюба выиграл борьбу в воздухе и пробил головой — прямо во вратаря!

Во втором тайме россияне нормально заиграли. То ли разозлились сами на себя, то ли гол Миранчука их вдохновил, но наконец-то подопечные Черчесова начали вполне профессионально атаковать.

В одном из таких острых моментов Головин нанес плотный удар низом из-за штрафной, но мяч пролетел рядом со штангой!

На 72 минуте Градецки невероятным образом спас свою команду от нового гола. Дзюба неспешно подтащил мяч к штрафной, отпасовал на Кузяева, а тот уверено пробил в нижний угол. Финский вратарь, показав высочайший класс, достав мяч ладонью в прыжке!

В последние минуты игры Похьянпало в подкате сбил Джикию. Но судья не заметил очевиднейшего фола, и финский нападающий остался без карточки.

Больше голов в игре не было. Счет 1:0 в пользу сборной России.

Выводы делать сложно, но поверхностные таковы:

Поражение россиян от бельгийцев никого не удивило. Если только то, как легко те разобрались с командой Черкесова. Команда шла на сегодняшнюю игру с пониманием, что второй матч на Евро может либо многое исправить, либо окончательно испортить. И нужна была победа. Она оставляет России неплохие шансы на плей-офф. Но надо будет еще не проиграть крепким датчанам.

Сборные Российской Империи, СССР и России 13 раз встречались с финнами в официальных матчах и одержали в них 10 побед при единственном поражении. Неудача пришлась на Олимпийские игры 1912 года — время, когда Финляндия входила в состав империи. После распада СССР российская сборная выиграла все четыре встречи с общим счетом 12:1, лишь однажды позволив сопернику избежать крупной неудачи.

Россия побеждала в 4 последних очных матчах. В 5 из 7 забивала.

В среду 16 июня на Евро-2020 еще сыграют Турция и Уэльс (группа A). В ночь на 17 июня сыграют Италия и Швейцария (группа B).

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Турция – Уэльс: победа Турции – 2.85, победа Уэльса – 2.85, ничья - 3.05.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Италия - Швейцария: победа Италии - 1.68, победа Италии - 6.20, ничья - 3.70.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!