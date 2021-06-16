Завершился саммит Путина и Байдена в Женеве

Переговоры продолжались менее четырех часов, в то время как отведено на них было четыре-пять часов.

Встреча российской и американской делегаций в расширенном составе, проходившая на вилле La Grange в Женеве, завершилась, передает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.

Окончание саммита подтвердили в пресс-службе Кремля.

На встрече в узком составе, помимо президентов, присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Она продлилась почти два часа. По плану на встречу президентов в узком составе был отведен примерно час с четвертью.

Байден покинул виллу Ла Гранж, где проходил саммит. Садясь в машину, которая ждала его у входа на виллу, он жестом отреагировал на вопрос журналистов - поднял большой палец вверх.

Источник в одной из делегаций дал первый комментарий журналистам по итогам саммита РФ-США в среду, заявив, что переговоры прошли "вполне успешно".

Переговоры продолжались менее четырех часов, в то время как отведено на них было четыре-пять часов.

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