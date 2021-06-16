Зарезал жену на улице, потом ударил ножом себя – в Костанае прооперировали подозреваемого

Угрозы жизни нет. Он будет находиться в палате под спецохраной полиции до выздоровления.

Подозреваемого в убийстве женщины задержали в Костанае, сообщает zakon.kz.

Преступление произошло сегодня, 16 июня, около 19.00, возле одной из аптек города.

"Скорая" прибыла на место происшествия и лишь зафиксировала смерть женщины.

На данный момент известно, что мужчина 1984 года рождения нанес ножевые ранения женщине (1988 года рождения) в область шеи с повреждением артерии. Смерть наступила до прибытия "скорой". После нанесения ранений женщине он ударил ножом себя. С проникающим ранением брюшной полости был госпитализирован второй бригадой. управление здравоохранения Костанайской области

Недавно закончилась операция. Мужчину прооперировали. Угрозы жизни нет. Он будет находиться в палате под спецохраной полиции до выздоровления.

Мотивы преступления выясняются.

Как пишет НГ, очевидцы сообщают, что мужчина приходился погибшей бывшим мужем.

Она бежала, просила о помощи, а он ее тыкал ножом, очевидцы

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