Многодетные матери Атырау ждут от акима снижения цен на одежду и продукты

Чиновники выслушали женщин. Даже отчитались, как в 2020-м им удалось регулировать цены. Вот только что будет в этом году, говорят, пока неясно.

Около полусотни многодетных матерей в Атырау пришли к городскому акимату требовать снижения цен на одежду и продукты, сообщает zakon.kz.

По словам женщин, им не хватает даже на самое элементарное. А выживают только потому, что делятся друг с другом, передает КТК.

Многодетные матери рассказали чиновникам, что их заработок недотягивает до ниже среднего. На детскую одежду не хватает. Дети иногда босиком ходят. А цены, в отличие от зарплаты, продолжают стремительно расти.

Пособий от государства уже не хватает не то что на мясо, даже на картошку и морковь. В Атырау, как и по всей стране, стоимость еды и одежды сильно выросла.

Чиновники выслушали женщин. Даже отчитались, как в 2020-м им удалось регулировать цены. Вот только что будет в этом году, говорят, пока неясно.

Мы стараемся снизить цены на социально значимые продукты. Но если эта проблема не будет решаться на областном уровне, то будем поднимать ее на республиканском. заместитель акима Атырауской области Кайрат Нурлыбаев

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