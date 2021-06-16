50 педофилов вышли на свободу в Казахстане с начала года

От действий взрослых с января по апрель этого года пострадала почти 1 000 малышей. Их насиловали, развращали, доводили до самоубийства.

Из мест заключения в этом году уже вышли 50 осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает zakon.kz.

Число правонарушений против маленьких казахстанцев в 2021 году выросло на треть. Это данные Комитета правовой статистики Казахстана, передает Первый канал "Евразия".

От действий взрослых с января по апрель этого года пострадали почти 1000 малышей. Их насиловали, развращали, доводили до самоубийства.

За последние пять лет в нашей стране зарегистрировали 3893 факта насильственных действий сексуального характера в отношении детей. По сравнению с 2016 годом в 2020-м количество изнасилований несовершеннолетних выросло на 45,8%. Вместо уголовно-исполнительных были созданы службы пробации, основная задача которых - исправить и перевоспитать осужденного. Но они до сих пор работают по старинке. В этом деле много формализма. депутат Мажилиса Парламента РК Бакытбек Смагул

Бакытбек Смагул, сославшись на СМИ, сказал, что до конца этого года на свободу выйдут 32 педофила. Однако в КУИС заявили, что из тюрем с начала года вышли 50 осужденных по этим статьям, а сколько еще выйдет, не посчитали. В колониях страны наказание сейчас отбывает 1861 педофил.

В отношении осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, принимается законодательный адмнадзор, где судом предусматривается срок адмнадзора от пяти до восьми лет. Они находятся под контролем сотрудников правоохранительных органов. начальник Управления по воспитательной и социально-психологической работе среди осужденных Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Бибигуль Мунайтпасова

В КУИС нас заверили, что для осужденных психологи разрабатывают индивидуальную программу перевоспитания. С 2020 года педофилы не имеют права на досрочное освобождение, амнистию и помилование.

За шесть месяцев до конца срока наказания проводится санитарно-психологическая экспертиза, результаты которой направляются в суд. По решению суда в отношении таких осужденных применяется химическая кастрация. Там у них и психиатры присутствуют. Если решение принимает положительный характер, что есть необходимость, то уже суд, учитывая все моменты, выносит решение о применении в отношении таких лиц химической кастрации. Бибигуль Мунайтпасова

Вопрос о применении химической кастрации рассматривают по всем осужденным за такие тяжкие преступления, даже если они получили тюремный срок до принятия поправок в закон. Сексолог Ирина Ким считает, что изменить педофила нереально. Только люди с высокой нравственной внутренней реализацией могут противостоять сексуальному влечению.

Есть педофилия истинная и ложная. Ложная педофилия никак не лечится, она не сдерживаемая, потому что это ситуативная вещь. Те, кто склонен к насилию и имеет доступ к маленьким детям, потому что они беззащитные, да, это вряд ли можно вылечить, потому что это уже психопатология. Химическая кастрация - это единственный способ обезопасить людей от вот такой парафилии. психолог, сексолог и арт-терапевт Ирина Ким

Скольким из 50 освободившихся в этом году педофилов сделали химическую кастрацию, неизвестно. Первый канал "Евразия" направил запрос в Минздрав. Ответа пока нет. За последние три года, по данным КУИС, ни одного рецидива не было.

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