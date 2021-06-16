В ядерной войне нет победителей - Путин и Байден приняли совместное заявление

Путин и Байден обсудили различные темы: стратегическую стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, в том числе - события на Украине, и оппозицию.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по итогам переговоров в Женеве приняли совместное заявление о поддержке стратегической стабильности, сообщает zakon.kz.

Документ опубликован на сайте Кремля.

Главы государств отметили, что Москва и Вашингтон продемонстрировали способность "добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны" даже в период напряженности в двусторонних отношениях.

Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. говорится в заявлении

Свидетельством приверженности двух стран контролю над ядерными вооружениями в тексте названо недавнее продление Договора СНВ.

Для достижения этих целей президенты России и США договорились о запуске в ближайшее время комплексного двустороннего диалога по стратегической стабильности, "который будет предметным и энергичным".

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли сегодня на вилле Ла Гранж в Женеве. После саммита президент России отметил, что на нем "не было никакой враждебности", а было "продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций".

Путин и Байден обсудили различные темы: стратегическую стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, в том числе - события на Украине, и оппозицию. Переговоры продолжались около 4,5 часа.

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