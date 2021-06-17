Сборная Уэльса победила Турцию со счетом 2:0

Турки неоднократно пытались сравнять счет, но ни одна попытка не привела к успеху. Валлийцы грамотно оборонялись и грамотно перехватывали инициативу, регулярно контратакуя.

Второй тур группового этапа Евро-2020 свел между собой двух соперников за выход из группы "А": сборные Турции и Уэльса, сообщает zakon.kz.

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Игра прошла на олимпийском стадионе в Баку и закончилась со счетом 2:0 в пользу валийцев.

Обеим командам важно было победить в этой встрече. Победа давала реальные шансы на плей-офф. У Уэльса эти шансы, в случае успеха - стопроцентные.

Обе команды начали очень бодро. Хотя серьезных моментов у ворот друг друга первое время почти не было. Лишь на 24 минуте Рэмзи из середины штрафной пробил в сторону турецких ворот. Но неточно, при том, что никто ему не мешал. К штрафной валийцы подошли виртуозно - разрезав всю оборону противника. Но мяч пролетел над воротами!

Впрочем, игроки обеих сборных регулярно промахивались.

Первый гол забил все же Рэмзи. Бэйл забросил ему мяч из глубины поля, Рэмзи избежал офсайда, снова расправившись с турецкой обороной, обработал мяч грудью и перевел в нижний угол. 1:0.

Турки неоднократно пытались сравнять счет, но ни одна попытка не привела к успеху. Валлийцы грамотно оборонялись и грамотно перехватывали инициативу, регулярно контратакуя.

В какой-то момент Бэйл наткнулся на ногу Челика в турецкой штрафной и валлийцам выпал шанс пробить пенальти.

Бил Бэйл и пробил выше ворот.

В конце матча в штрафной валлийцев закипели страсти. Игроки обеих команд настроились на драку у ворот, после фола Йылмаза на Родоне. Но все быстро утихло, хотя Йылмаз продолжал какое-то время лезть на рожон. В конце концов, он, Мефам, Дэвис и Чалханоглу получили предупреждения.

Второй гол был забит перед самым финальным свистком.

Валлийцы разыграли угловой. Бэйл просочился в штрафную, передал на Робертса, а тот расстрелял ворота практически в упор. 2:0. Победа сборной Уэльса.

И если в игре со швейцарцами валлийцам откровенно повезло, швейцарцы были лучше, но подвела реализация, то в игре с Турцией "драконы" очень неплохо себя проявили.

Если взглянуть на подготовку обеих сборных к Евро – результаты схожи. Прежде обе команды обыгрывали откровенно слабых противников и терпели поражение от фаворитов.

Турция в стартовом матче Евро проиграла Италии 0:3. Дело даже не в том, что итальянцы были хороши. Сборная Турции показала очень слабую игру. За 90 минут подопечные Шенола Гюнеша смогли лишь трижды ударить в сторону ворот соперника. А вратаря итальянцев так и вовсе ни разу не потревожили. А поначалу сборную Турции считали едва ли не главным фаворитом группы А.

Турция не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

В последних 5 играх Турция пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

Последняя очная встреча Турции и Уэльса случилась еще в прошлом веке.

В ночь на 17 июня сыграют Италия и Швейцария (группа B).

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Италия - Швейцария: победа Италии - 1.68, победа Италии - 6.20, ничья - 3.70.

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