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Именитый чемпион будет специальным гостем Eagle Fighting Championship - EFC 37.
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл в Алматы, сообщает zakon.kz.
Фотографию с прогулки он опубликовал на своей странице в Instagram.
Алмаата, мы на месте. Увидимся на турнире @eaglefcmma 18 июня. подписал снимок чемпион
8 июня, в Алматы на "Алматы Арене" состоится Eagle Fighting Championship - EFC 37. В нем примут участие казахстанцы Виталий Радионов, Дияр Нургожай, Исатай Темиров, Санжар Адилов и Жасулан Акимжан.
Именитый чемпион Хабиб Нурмагомедов будет специальным гостем мероприятия.
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