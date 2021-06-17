Именитый чемпион будет специальным гостем Eagle Fighting Championship - EFC 37.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл в Алматы, сообщает zakon.kz.

Фотографию с прогулки он опубликовал на своей странице в Instagram.

Алмаата, мы на месте. Увидимся на турнире @eaglefcmma 18 июня. подписал снимок чемпион

8 июня, в Алматы на "Алматы Арене" состоится Eagle Fighting Championship - EFC 37. В нем примут участие казахстанцы Виталий Радионов, Дияр Нургожай, Исатай Темиров, Санжар Адилов и Жасулан Акимжан.

Именитый чемпион Хабиб Нурмагомедов будет специальным гостем мероприятия.

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