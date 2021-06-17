Италия расправилась со Швейцарией и первой вышла в 1/8 Евро-2020

Счет мог бы быть 4:0, но первый гол итальянцев не засчитали.

Матч между командами Италии и Швейцарии в рамах Евро 2020 прошел 16 июня в Риме на "Стадио Олимпико". Итальянцы убедительно и предсказуемо одолели своих северных соседей со счетом 3:0, сообщает zakon.kz.

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Игра обещала быть интересной и в полной мере оправдала ожидания. Казалось бы, две атакующие команды просто должный были показать превосходную игру в нападении, а не играть только на оборону, как это прежде делали сборные Швеции, Венгрии, России или Турции. Швейцарцы честно несколько раз старались перейти в атаку, но итальянцы превосходили их классом и навязали исключительно свои условия схватки.

Первый гол забил капитан итальянцев Джорджо Кьеллини, раскидав защитников после передачи Инсинье и с метра пробив левой в ворота.

Но арбитр отменил гол, так как усмотрел касание Джорджо мяча рукой, пусть и неумышленное.

Уже через пять минут Берарди получил мяч справа, вошел в штрафную, прострелил вдоль ворот на Локателли, а тот переправил его в сетку. 1:0 в пользу сборной Италии!

На 22 минуте капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини получил травму и не смог продолжить игру.

Во втором тайме швейцарцы агрессивно попытались перейти в атаку, но замешкались в центральной зоне, а их защитники откровенно расслабились и Локателли сделал дубль! Получил мяч перед штрафной и пробил дальний в угол. Голкипер швейцарцев Зоммер даже не дернулся. Просто не успел отреагировать.

Добили швейцарцев на 89 минуте, когда они потеряли мяч на своей половине. Нападающий Иммобиле бил по нему метров с двадцати. Мяч стукнулся во вратарской, Зоммер попытался отбить, но лишь ткнул его ладонью в штангу, от которой мяч влетел в ворота.

Сборная Италии выиграла второй матч подряд со счетом 3:0, получила гарантированный выход в плей-офф и прочно утвердила себя, как главного фаворита Евро 2020.

Команда универсальна – хороша и в нападении, и в обороне. За последние десять матчей ей не забили ни одного гола. Последний мяч они пропустили в октябре прошлого года. Всего за 20 последних встреч подопечные Роберто Манчини отправили в ворота соперников 61 мяч, пропустив лишь пять раз.

Италия побеждает в 10 последних матчах.

Италия играет вничью в 3 последних очных встречах.

Швейцария не проигрывала в 8 последних матчах... до этого дня.

В четверг 17 июня на Евро-2020 сыграют Украина и Северная Македония (группа C), Дания и Бельгия (группа B), Нидерланды и Австрия (группа C).

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Украина и Северная Македония: победа Украины 1.78, победа Северной Македонии 5.40, ничья 3.60.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Дания и Бельгия: победа Дании 4.20, победа Бельгии 2.07, ничья 3.30.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Нидерланды и Австрия: победа Нидерландов 1.61, победа Австрии 6.10, ничья 4.20.

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