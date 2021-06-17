Новая немецкая вакцина показала низкую эффективность против КВИ

В компании CureVac объяснили относительно низкую эффективность вакцины на стадии промежуточных испытаний наличием беспрецедентного количества вариантов вируса.

Промежуточный анализ вакцины против коронавируса от немецкой компании CureVac показал, что ее эффективность составляет только 47%, говорится в заявлении компании, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Сегодня (CureVac - ред.) объявила результаты второго промежуточного анализа своего … исследования фазы 2b/3 вакцины-кандидата против COVID-19 первого поколения CVnCoV на приблизительно 40 тысячах добровольцев. Вакцина показала промежуточную эффективность в 47% против любой степени тяжести заболевания COVID-19 и не соответствует ранее заданному критерию статистического успеха, - проинформировала компания.

Производитель сообщил, что данные уже переданы в Европейское агентство по лекарственным средствам, а исследования препарата будут доведены до конца. Уже полученный результат «не соответствует ранее заданному критерию статистического успеха», отметили специалисты.

Разработка вакцины стартовала в январе 2020 года. Компания планировала выпустить в 2022 году до миллиарда доз вакцин от коронавируса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!