Сирены оповещения о ЧС включатся в Алматы 17 июня

Департамент по ЧС города Алматы проводит плановую ежеквартальную техническую проверку готовности системы оповещения.

17 июня 2021 года в 12:55 местного времени Департамент по ЧС города Алматы проведет плановую ежеквартальную техническую проверку готовности системы оповещения, сообщает zakon.kz.

Учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения, - говорится в сообщении ДЧС города.

Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.

Вместе с тем, ДЧС города Алматы напоминает Вам правила поведения при включении электросирены в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Если сигнал застал Вас дома:- включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;- прослушайте экстренное сообщение;- действуйте в соответствии с переданным сообщением.Если сигнал застал Вас на улице:- прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения;- действуйте в соответствии с переданным сообщением.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!