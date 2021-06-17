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Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане

Фото: zakon.kz. 17 июня 2021, 08:06

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1145 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане за 16 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1145 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

  • город Нур-Султан - 343
  • город Алматы - 109
  • город Шымкент - 31
  • Акмолинская область - 37
  • Актюбинская область - 25
  • Алматинская область - 41
  • Атырауская область - 62
  • Восточно-Казахстанская область - 76
  • Жамбылская область - 15
  • Западно-Казахстанская область - 84
  • Карагандинская область - 150
  • Костанайская область - 33
  • Кызылординская область - 26
  • Мангыстауская область - 39
  • Павлодарская область - 41
  • Северо-Казахстанская область - 21
  • Туркестанская область - 12

Всего в стране выявлено 405 209 заболевших.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1052 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

  • в городе Нур-Султан - 275,
  • в городе Алматы - 166,
  • в городе Шымкент - 9,
  • в Акмолинской области - 24,
  • в Актюбинской области - 34,
  • в Алматинской области - 77,
  • в Атырауской области - 15,
  • в ВКО - 73,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 83,
  • в Карагандинской области - 107,
  • в Костанайской области - 30,
  • в Кызылординской области – 6,
  • в Мангыстауской области - 43,
  • в Павлодарской области - 73,
  • в СКО - 23,
  • в Туркестанской области - 14.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 381 026 человек.

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