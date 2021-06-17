Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1145 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане за 16 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1145 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 343

город Алматы - 109

город Шымкент - 31

Акмолинская область - 37

Актюбинская область - 25

Алматинская область - 41

Атырауская область - 62

Восточно-Казахстанская область - 76

Жамбылская область - 15

Западно-Казахстанская область - 84

Карагандинская область - 150

Костанайская область - 33

Кызылординская область - 26

Мангыстауская область - 39

Павлодарская область - 41

Северо-Казахстанская область - 21

Туркестанская область - 12

Всего в стране выявлено 405 209 заболевших.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1052 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

в городе Нур-Султан - 275,

в городе Алматы - 166,

в городе Шымкент - 9,

в Акмолинской области - 24,

в Актюбинской области - 34,

в Алматинской области - 77,

в Атырауской области - 15,

в ВКО - 73,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 83,

в Карагандинской области - 107,

в Костанайской области - 30,

в Кызылординской области – 6,

в Мангыстауской области - 43,

в Павлодарской области - 73,

в СКО - 23,

в Туркестанской области - 14.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 381 026 человек.

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