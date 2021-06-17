Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1145 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане за 16 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1145 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 343
- город Алматы - 109
- город Шымкент - 31
- Акмолинская область - 37
- Актюбинская область - 25
- Алматинская область - 41
- Атырауская область - 62
- Восточно-Казахстанская область - 76
- Жамбылская область - 15
- Западно-Казахстанская область - 84
- Карагандинская область - 150
- Костанайская область - 33
- Кызылординская область - 26
- Мангыстауская область - 39
- Павлодарская область - 41
- Северо-Казахстанская область - 21
- Туркестанская область - 12
Всего в стране выявлено 405 209 заболевших.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1052 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
- в городе Нур-Султан - 275,
- в городе Алматы - 166,
- в городе Шымкент - 9,
- в Акмолинской области - 24,
- в Актюбинской области - 34,
- в Алматинской области - 77,
- в Атырауской области - 15,
- в ВКО - 73,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 83,
- в Карагандинской области - 107,
- в Костанайской области - 30,
- в Кызылординской области – 6,
- в Мангыстауской области - 43,
- в Павлодарской области - 73,
- в СКО - 23,
- в Туркестанской области - 14.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 381 026 человек.
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