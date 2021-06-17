Полицейские забрали в армию туркменских выпускников прямо из школ

К тем выпускникам, кому удалось незамеченным покинуть школу после экзамена, сотрудники военкоматов приходили домой.

15 июня в столичных школах прошли выпускные экзамены, выпускникам дали сдать экзамен и сразу доставили в военкоматы в сопровождении военных и сотрудников полиции, сообщает zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.

В школу №15 утром пришли сотрудники полиции и представитель военного комиссариата. 18-летних выпускников, получивших повестку, первыми впустили в классы для сдачи экзаменов и после выхода из класса сразу забрали в военкомат для прохождения срочной службы.

Сегодня последний экзамен для выпускников в школе №15. Экзамен начался в 8 часов 30 минут. К 10 часам в школу пришли четыре сотрудника полиции и один служащий военкомата. Все они были в штатской форме, чтобы не испугать раньше времени военнообязанных выпускников, - рассказал Азатлыку один из свидетелей происходящего.

Как сообщают корреспонденты издания, в тот день подобное произошло и в других школах Ашхабада.

При этом к тем выпускникам, кому удалось незамеченным покинуть школу после экзамена, сотрудники военкоматов лично приходили домой. Отмечается, что в Ашхабаде, военнослужащие требовали от родителей привести своих детей к месту сбора и предупредили, что за неявку в военкомат молодых людей ожидает суровое наказание. В чем заключается наказание не уточнялось.

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