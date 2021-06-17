Женщины подрались в кафе Тараза и скрылись

Назначен ряд судебных экспертиз.

В кафе Тараза женщины устроили драку, сообщает zakon.kz.

По данным областного ДП, две женщины нанесли телесные повреждения двум жительницам областного центра, после чего скрылись.

В результате были задержаны две гражданки 33-х лет, которые дали признательные показания. По делу назначен ряд судебных экспертиз. Начато досудебное расследование по ст. 293 ч. 2 п. 1 УК РК (Хулиганство, совершенное в группе лиц), - отметили в ведомстве.

Кроме того, планируется привлечь к административной ответственности владельца кафе.

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