С какими продуктами опасно есть черешню

Об этом рассказала диетолог.

С какими продуктами лучше не сочетать черешню, передает zakon.kz.

Об этом РИА Новости рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова.

Если есть гастрит, но очень хочется съесть несколько ягод, не сочетайте их с кислыми или полукислыми продуктами: малиной, вишней, виноградом, сливой, яблоками и, тем более, цитрусовыми, - перечислила врач.

Также она сообщила, что вредно сочетание черешни и бобовых. По ее словам, не следует есть ягоду на десерт после супа с фасолью или гороховой каши. Причина - по отдельности и черешня, и бобовые могут провоцировать вздутие живота, усиленное газообразование. Сочетание этих продуктов, как пояснила врач, повышает вероятность проблем с кишечником.

По мнению Бочаровой, не следует есть черешню сразу после еды. Лучше подождать хотя бы 30 минут - в этом случае ягода положительно повлияет на пищеварительную систему.

Норма черешни в день - до 200 граммов для здорового взрослого человека, у которого отсутствуют такие диагнозы, как гастрит острого типа или сахарный диабет, - напомнила специалист.

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