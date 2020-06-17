Талгат Ергалиев: Рост цен на жилье не связан с выплатой пенсионных накоплений казахстанцев

Цена на любой продукт формируется спросом.

Рост цен на стройматериалы, рост цен на жилье, увеличение количества сделок на рынке недвижимости уже полгода держат население нашей страны в состоянии стресса, сообщает zakon.kz.

Ажиотаж поддерживается мнениями экспертов, которые сформировали устойчивую связь между выплатой пенсионных денег и ростом цен на жилье. Опровергнуть это заблуждение намерен председатель "Союза строителей Казахстана" Талгат Ергалиев, который разъяснил изданию истинные причины роста цен на квадратные метры.

Сегодня в обществе и у некоторых руководителей госорганов сложилось неверное представление о ситуации на рынке недвижимости. Интерпретация ситуации возникла из-за муссирования отдельных псевдоэкспертов аргумента о росте цен на жилье по причине выдачи пенсионных накоплений казахстанцев. Данная инициатива, безусловно, очень эффективная мера и инициатива главы государства Касым-Жомарта Токаева, позволила создать условия для приобретения жилья тем казахстанцами, которые давно мечтали о приобретении, но не располагали первоначальным взносом, - отмечает эксперт.

Накопления нашли свое предназначение и тысячи наших граждан получили свое заветное жилье.

Но для того, чтобы наши граждане располагали объективной информацией, хочу разъяснить следующие моменты. Казахстанцы получили из ЕНПФ на улучшение жилищных условий около 950 млрд тенге. Порядка 200 тыс. человек воспользовались данными средствами для улучшения жилищных условий. По данным "Союза строителей Казахстана" около 60 % данных средств, были направлены на погашение ипотечных займов казахстанцев и лечение, и примерно 40 % попали на рынок первичного и вторичного жилья для приобретения недвижимости. Так, на досрочное погашение ипотеки деньги направили 55 тыс. человек (общая сумма 200 млрд тенге), - добавил Ергалиев.

Количество казахстанцев, решивших взять "новую" ипотеку, сравнительно небольшое - 11 тыс. человек, ЕНПФ перечислил на их спецсчета 70 млрд тенге пенсионных излишков.

Что же происходит на рынке предложений жилья? Сегодня по Казахстану 162 000 квартир выставлены на продажу. Это общая цифра предложений на первичном и вторичном рынках. Это более 10,0 млн квадратных метров. В столице из этого числа, около 35.000 квартир выставлено на продажу, 31.000 квартир на вторичном рынке и около 4000 квартир на первичном (уточнить, в аудио повторяется слово "вторичный"). По статистике предложений жилья можно четко понять, что дефицита жилья у нас нет, объем предлагаемого жилья огромный. Поэтому утверждать, что рост цен на недвижимость произошел из-за вливания пенсионных денег - узкое непрофессиональное мнение обывателей. Росту цен способствовало удорожание материалов, которое совпало с процессом выведения пенсионных накоплений граждан. У людей, которые не знакомы с рынком, сложилась неверная картина. Надо признать пенсионные накопления казахстанцев способствовали увеличению количества сделок, но не цен, - заявил председатель.

Цена на любой продукт формируется спросом. Если предложений много, а возможности, платежеспособного населения меньше, чем объем предлагаемого жилья, цены расти не будут.

Это классика, азы теории Адама Смита. Псевдоэксперты, которые пытаются убедить население в обратном, намеренно вводят в заблуждение население Казахстана. Это неверный анализ рынка. Если предложений на рынке мало, а спрос большой, то цены растут. Если предложений много, а возможности приобретения мало, то цены расти не могут. Спрос низкий из-за неплатежеспособности населения. Когда мы говорим о понятии "спрос", то имеется ввиду спрос как возможность приобретения жилья казахстанцами, располагающими финансовыми средствами, - залючил Ергалиев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!